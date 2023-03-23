الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المجلس الأعلى للثقافة يكرم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت رعاية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية، أقام المجلس الأعلى للثقافة حفل تكريم الفائزين في مسابقة لجنة المسرح "النصوص والدراسات النقدية المسرحية"، والذي نظمته لجنة المسرح بالمجلس في فرعي الدراسات النقدية والنصوص المسرحية بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وقد فاز في فرع الدراسات النقدية: محمود أحمد محمود زكري بالمركز الأول عن عمله (مسرحية "باب الفتوح" لمحمود دياب.. مساءلة التاريخ والخطاب الدرامي).

وفاز بالمركز الثاني رنا محمد عبد القوي منصور عن عملها (المعالجة الدرامية لآليات المسرحة في الاحتفالات الطقسيـة .. تطبيقًا على بعض النصوص المسرحية المصرية، كما فاز بالمركز الثالث شريف صالح عبده علي صالح عن عمله (المعلن والمخفي في مسرحية زوبة المصرية).

وفي فرع النصوص المسرحية فاز بالمركز الأول دعاء جمال فهيم عن عملها (الرماد). 

كما فاز بالمركز الثاني أحمد سمير قرني محمد عن عمله (أضغاث أحلام)، وفاز بالمركز الثالث : هاني مصطفى محمد قدري عن عمله (قبور بلا موتى).

وقد ضمت لجنة التحكيم للمسابقة بفرعيها عددًا من المتخصصين، فكان المحكمون في فرع الدراسات النقدية هم: الدكتور أحمد مجاهد، والدكتورة أميرة الوكيل، والدكتور محمد سمير الخطيب. 
وأما المحكمون في فرع النصوص المسرحية فهم: الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، والدكتورة إيمان عزالدين، والدكتور أيمن الشيوي.
شارك في حفل توزيع الجوائز المخرج عصام السيد الذي افتتح اللقاء معربًا عن سعادته بدأب المجلس الأعلى للثقافة على مواصلة دوره في اكتشاف الأقلام المسرحية الجديدة، مؤكدًا دور القوى الناعمة في تنمية المواهب والاهتمام بالأقلام الواعدة.
وكذلك الكاتب والناقد المسرحي محمد عبدالحافظ ناصف، والذي ثمَّن جهود لجنة المسرح في الاهتمام بتلك المسابقة التي لا يقتصر دورها على تقديم أقلام مسرحية شابة.
وأوضح ناصف أهمية تنفيذ النص المسرحي معتبرًا أن الكاتب المسرحي يحلق بجناح واحد، ولا يكتمل تحليقه حتى يأتي مخرج مبدع مؤمن بذلك النص وبموهبة كاتبه، صانعًا الجناح الآخر، فيكتمل التحليق.
وضرب ناصف المثل بمسابقة محمد تيمور التي كانت تواظب على إطلاقها الهيئة العامة للكتاب لمدة ١٨ عامًا، وكانت متكاملة الأركان، فكان النص المسرحي ينشر ورقيًّا وكذلك يتم تنفيذه وتمثيله على مسرح الهناجر.
وأشاد ناصف بجهود لجنة المسرح في الاهتمام بالأبحاث النقدية التي تعالج تلك النصوص المسرحية، إذ تضطلع بدور مهم في البحث عن نقاد متخصصين لإكمال الصورة في الاهتمام بالنص المسرحي من كل جوانبه، متمنيًّا أن يتم عرض الأعمال الفائزة على مسارح الدولة.
ونوه ناصف إلى أن المجلس الأعلى للثقافة سيقيم معرضًا للإصدارات المسرحية الصادرة عن المجلس على هامش النشاط الثقافي خلال شهر رمضان المبارك.
ووعد المخرج عصام السيد بظهور كتاب يضم النصوص المسرحية وكذلك الدراسات النقدية الفائزة في أقرب وقت.

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الأعلي للثقافة مسابقة لجنة المسرح المسرحية لجنة المسرح ناصف المجلس الأعلى للثقافة

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