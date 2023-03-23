الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد عودة كولر من سويسرا لقيادة الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كولر
كولر

يصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غداً الجمعة، استعدادًا لقيادة تدريبات الفريق مساء نفس اليوم عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق عقب العودة من رحلة جنوب إفريقيا والكاميرون لمدة 5 أيام بسبب التوقف الدولي، وأيضا بعد الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة.

ويبدأ الفريق الأول بالنادي الاهلي استعدادته غداً الجمعة لمباراة الهلال السودانى المقرر لها يوم 1 أبريل المقبل فى ختام مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

استعدادات الفريق خلال تلك الفترة من يوم الجمعة إلى الثلاثاء القادم لن يتواجد بعدها اللاعبون الدوليون، حيث من المنتظر انضمامهم لتدريبات المارد الأحمر يوم الأربعاء بعد انتهاء فترة تواجدهم مع منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي.

في السياق ذاته، كلف مارسيل كولر، المدير الفني، الجهاز المعاون له و إيهاب على أخصائى التغذية بوضع برنامج غذائى خاص للاعبى الأهلى في رمضان يتضمن الحفاظ على أوزانهم.

وحذرالمدير الفني لاعبي الفريق من الإفراط فى تناول اللحوم والحلويات خوفا من زيادة الوزن خاصة بعد الراحة لمدة أسبوع من التدريبات، لا سيما أنه وسبق وفرض كولر عقوبة مالية على زيادة الوزن، حيث يخضع اللاعبون يوميا لقياسيات الوزن.

ويحتاج الأهلي للفوز بهدف نظيف على الهلال في الجولة الأخيرة، أو الفوز بفارق هدفين حال استقبال شباكه لهدف وذلك من أجل التأهل للدور ربع النهائي ثانيًا في مجموعته خلف ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الأخيرقرر الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، في ظل ضغط مباريات الفريق الأول لكرة القدم نتيجة تلاحم المواسم، ومع انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق إلى المنتخبات الوطنية، بخلاف استدعاء عدد من اللاعبين المحترفين لمنتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.

كما درس المجلس الاستعانة بعدد من عناصر فرق الشباب والناشئين، وهو الأمر الذي واجه صعوبات كبيرة بسبب إعارة العديد منهم، إلى جانب ارتباط الآخرين بالمشاركة في مختلف المسابقات العمرية في نفس الوقت.

الهلال السوداني التوقف الدولي الاهلى السويسري مارسيل كولر دور المجموعات زيادة الوزن

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