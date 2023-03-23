الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

بوتين وسلطان عمان
بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد

أعلن الكرملين أن مكالمة هاتفية جمعت اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في أول اتصال من نوعه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال الكرملين في بيان له إن هذا الاتصال الثنائي الأول على المستوى الأعلى بين البلدين، وتضمن استعراضا مفصلا لوضع التعاون الروسي العماني الحالي وآفاق تطويره.

وأضاف البيان أن المحادثة أولت اهتماما خاصا لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، كما تبادل زعيما البلدين وجهات النظر حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر البيان أن رئيس روسيا هنأ السلطان هيثم بن طارق والشعب العماني بحلول شهر رمضان المبارك.

الكرملين سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد العلاقات الدبلوماسية التعاون الروسي العماني

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