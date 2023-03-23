الخميس 23 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كتف في كتف.. توزيع كراتين رمضان على 4000 مستفيد بالمنوفية أول أيام رمضان

توزيع كراتين بالأول
توزيع كراتين بالأول يوم رمضان في المنوفية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية ومكتب مشروعات الأورمان فى توزيع 800 كرتونة كرتونة مواد غذائية على 4000 مستفيد من غير القادرين بمحافظة المنوفية، وذلك فى اول يوم من شهر رمضان المبارك، وضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعرض إمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، الخطة التفصيلية لتوزيع الكراتين حيث شملت: قرى العراقية وزاوية الناعورة وعزبة الشعيرة وشمياطس عزبة المعداوي وعزبة الحلفاية وسيدي صالح وعزبة الصفيح وعشما وكفر عشما وسلامون والساحل وسرسنا وكفر السوالمية مركز الشهداء، وقرى ميت فارس وطوخ طنبشا والدبيبة والشهيد فكرى وعزبة الدبيبة وراتب وشيحة وغرام مركز بركة السبع، وقرى جريس ومنشأة جريس وعزب مصطفى وعزبة طلعت وقرية ساقية المنقدى وقرية أبوعوالي وعزبة الفراعنة وعزبة القنطرة وعزبة المأمور والجزيرة مركز أشمون.

وأوضح أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك و بمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

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اجتماع الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي الشباب المتطوع اول يوم رمضان مبادرة كتف في كتف مبادرة للحماية الاجتماعية

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