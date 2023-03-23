الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أعضاء الشيوخ الأمريكي يقدمون مشروع قانون يمنع البنك الدولي من إقراض الصين

الشيوخ الأمريكي
الشيوخ الأمريكي

أعلن السناتور الجمهوري جون باراسو، أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي قدموا مشروع قانون لمنع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي من تقديم قروض للصين.

وقال باراسو: "بصفتها أكبر مانح لهذه البنوك، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية التأكد من أن أموالنا ومواردنا تذهب إلى البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها، وليس إلى الصين. سينهي مشروع القانون هذا الإقراض للصين ويساعد في إعادة توجيه بنوك التنمية متعددة الأطراف نحو أهداف التنمية".

ووفقا له، فإن مشروع القانون، الذي أيده أكثر من 20 عضوا في مجلس الشيوخ، من بينهم ممثل واحد عن الحزب الديمقراطي، يٌلزم وزير المالية بإعطاء تعليمات للممثلين الأمريكيين في هذه المنظمات "بالاعتراض على أي قرض أو تمديد أو مساعدة فنية للصين من قبل هذه المؤسسات".

ووفقا لبيان باراسو، منذ عام 2016، وافق البنك الدولي على 9.6 مليار دولار لمشاريع في الصين، وأصدر بنك التنمية الآسيوي قروضا بقيمة 10.6 مليار دولار.
 

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