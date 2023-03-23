الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

رانيا يوسف ترد على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس جريئة: جسمى حلو

الفنانة رانيا يوسف
الفنانة رانيا يوسف

علقت الفنانة رانيا يوسف، على اتهامها بتعمد ارتداء ملابس جريئة ومكشوفة، مؤكدة أن هناك بعض الفنانات يرتدين ملابس أكثر جرأة منها.

وقالت خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، “جسمي حلو”، مضيفة: أن أي شيء ترتديه يظهر جمالها، وكون الناس تركز معها فهذا ليس عيبًا فيها، مشيرة إلى أنها لا ترتدي ملابس عارية ولكن ترتدي ما يناسب جسدها، ويتناسب معها لأن هناك من يرتدي ملابس أكثر جرأة منها.

وتابعت، أنها كانت وصيفة ملكة جمال مصر سنة 1999، مؤكدة أنها ترى نفسها جميلة، وتحب ارتداء ما يظهر جمالها، ولكنها تخشى على نفسها وتعرف ما ترتديه في المناسبات.

أزمتها مع أحد المذيعين

وكشفت خلال الحلقة تفاصيل أزمتها مع مذيع حد البرامج، موضحة أنها كانت غلطة منها أن استقبلته وشاركت في الحوار لأنه لم يكن مشهورًا بمصر وأراد عمل حوار معها حتى يعرف ويعمل.

وأضافت، أنها لم تسأله عن الأسئلة وعندما تطاول عليها خلال الحوار كان من الممكن أن تطرده لأن التصوير تم بأحد الفنادق ولكنها لم تفعل حتى لا تكون هناك مشكلة، مؤكدة أنها طلبت منه حذف الأسئلة ولكنه لم يكن أمينا ولم يلتزم بآداب البرنامج ولهذا لم تقدم حوارات بعدها.

رانيا يوسف ارتداء ملابس جريئة يناسب جسدها أزمتها مع أحد المذيعين البرامج آداب البرنامج

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