الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل «الكتيبة 101»

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

يحرص عشاق الدراما الوطنية ومحبين المسلسلات معرفة موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101 خلال الساعات القليلة الماضية، والتي يكون من المقرر أن سيتم عرضها في غدًا يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، وهو أول الأيام في شهر رمضان المبارك.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة 101

ويستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلفة الأولى، وقنوات العرض وقصة المسلسل.

ويُعرض مسلسل الكتيبة 101، بشهر رمضان المبارك من خلال شاشة القنوات قناة on وقناة on drama، إلى جانب عرضه من خلال منصة watch it ومنصة شاهد الرقمية، وسوف يتكون المسلسل من عدد حوالي 20 حلقة فقط.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101

ويبدأ يوم الخميس الموافق لعرض الحلقة الأولى في مسلسل الكتيبة 101، وذلك يكون في تمام الساعة السابعة مساءً عقب آذان المغرب مباشرة، ويكون المسلسل من بطولة مجموعة كبيرة من خلال الفنانين، وهم: الفنان عمرو يوسف، والمبدع آسر ياسين، النجم نور النبوي، النجم أحمد صلاح حسني، الفنان وليد فواز، الفنانة أمير عبد الواحد، والنجم فتحي عبد الوهاب، وغيرهم ومن الإخراج للمبدع محمد سلامة.

قصة مسلسل الكتيبة 101
 

وتدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" حول العديد من كافة بطولات الجيش المصري، وكذلك تصيده للإرهاب والإرهابيين بمنطقة شمال سيناء، وذلك إلى جانب تناوله لعدد كبير من قصص حياة عدد الشهداء في الشرطة المصرية.

وحددت "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" القنوات الناقلة إلى مسلسل الكتيبة 101 بطولة النجم عمرو يوسف في شهر رمضان 2023، وذلك قبل بداية موسم الدراما الرمضانية، حيث أن يتناول المسلسل عدد من بطولات رجال الجيش المصري لمواجهة الإرهاب، وكذلك الفكر الظلامي، وتكون من تأليف إياد صالح.

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وتتضمن قائمة القنوات الناقلة مسلسل الكتيبة101ً، وهو بطولة النجم عمرو يوسف في شهر رمضان 2023 على شبكة مجموعة قنوات «ON»، والتي سيذاع المسلسل عليها المسلسل وتكون بجانب عرضه في منصة «Watch IT» الإلكترونية، ويكون من المقرر أن ستكشف القناة خلال الساعات المقبلة عن موعد عرض المسلسل على قناة «ON» وقناة «ON دراما».

الكتيبة الكتيبة 101 موعد عرض الحلقة الأولى الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة مسلسل الكتيبة 101

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