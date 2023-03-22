الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023

مواعيد مسلسل سوق
مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023

زاد البحث عن مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023 على محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا لمشاهدة المسلسل الذي نال الترويح له اهتمام الكثيرين.

 

مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023

 

نعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023 مع بدء الليلة الأولى لشهر رمضان الكريم وبداية السباق الرمضاني لمسلسلاته.


يبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل سوق الكانتو أول يوم رمضان 2023 أي غدًا الخميس 23 مارس 2023.

 

ويمكنكم مشاهدتها على قنوات Dmc و Dmc drama  في تمام الساعة التاسعة مساء.

 

تردد قناة dmc  على القمر الصناعي نايل سات

 

التردد 11449
الاستقطاب أفقي
القمر الصناعي نايل سات
معدل الترميز 27500
معامل تصحيح الخطأ 3/4
الجودة HD.


وأعلنت قناة روتانا دراما حصولها على حقوق بث مسلسل سوق الكانتو على شاشتها

تردد قناة روتانا دراما  على القمر الصناعي نايل سات 

  • التردد 12226
     
  • الاستقطاب أفقي
     
  • معدل الترميز 27500
     
  • معامل تصحيح الخطأ 3/4

باقة متنوعة.. «DMC» تعلن خريطة مسلسلات وبرامج شهر رمضان

وأعلنت قناة الظفرة الإماراتية عن بثها مسلسل سوق الكانتو على شاشتها هي الأخرى

 

تردد قناة الظفرة على القمر الصناعي نايل سات

  • التردد 12322
     
  • الاستقطاب عمودي
     
  • معامل تصحيح الخطأ  3/4
     
  • معدل الترميز 27500


ولمن يفضلون مشاهدة المسلسلات دون اعلانات يمكن مشاهدة مسلسل سوق الكانتو عبر المنصة الإلكترونية watch it.


أبطال مسلسل سوق الكانتو

 

يأتي مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة مي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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