زاد البحث عن مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023 على محركات البحث ومواقع السوشيال ميديا لمشاهدة المسلسل الذي نال الترويح له اهتمام الكثيرين.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023

نعرض لكم خلال السطور التالية مواعيد مسلسل سوق الكانتو فى رمضان 2023 مع بدء الليلة الأولى لشهر رمضان الكريم وبداية السباق الرمضاني لمسلسلاته.



يبدأ عرض الحلقة الأولى من مسلسل سوق الكانتو أول يوم رمضان 2023 أي غدًا الخميس 23 مارس 2023.

ويمكنكم مشاهدتها على قنوات Dmc و Dmc drama في تمام الساعة التاسعة مساء.

تردد قناة dmc على القمر الصناعي نايل سات

التردد 11449

الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الجودة HD.



وأعلنت قناة روتانا دراما حصولها على حقوق بث مسلسل سوق الكانتو على شاشتها



تردد قناة روتانا دراما على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12226



الاستقطاب أفقي



معدل الترميز 27500



معامل تصحيح الخطأ 3/4

وأعلنت قناة الظفرة الإماراتية عن بثها مسلسل سوق الكانتو على شاشتها هي الأخرى

تردد قناة الظفرة على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12322



الاستقطاب عمودي



معامل تصحيح الخطأ 3/4



معدل الترميز 27500



ولمن يفضلون مشاهدة المسلسلات دون اعلانات يمكن مشاهدة مسلسل سوق الكانتو عبر المنصة الإلكترونية watch it.



أبطال مسلسل سوق الكانتو

يأتي مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة مي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.