الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريم مصطفى عن مسلسل «سره الباتع»: قدمت شيئًا مختلفًا ومميزًا

الفنانة ريم مصطفى
الفنانة ريم مصطفى

أعربت الفنانة ريم مصطفى عن سعادتها البالغة بسبب دورها في مسلسل "سره الباتع" قائلة: "مخضوضة من قبل ما أدخل العمل ده رغم إني قبل عرض الدور علىّ كنت لسة خارجة من فترة تصوير طويلة زي طير بينا يا قلبي وغيره وأخذت قرار إني مش هصور وأفصل وقلت لازم أختار المرة الجاية حاجة مميزة وفجأة جالي عرض العمل لقيت  قدامي حاجة كبيرة جدًا منتهى الإبهار وإزاي إحنا في مصر بنعمل حاجة قوية و60 اسمًا، أسامي تخض معرفتش أتكلم وماخدتش إجازة لحد دلوقتي وبدأت شغل من وقتها".

وتابعت في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "عمل مبهج واتعمل فيه شغل قوي جدًا والإنتاج ضخم جدًا كل حد فيه بيقدم شكل جديد جدًا".


واصلت: "قدمت شيئًا مختلفًا ومميزًا وطاقة غير طبيعية ومجهودًا غير طبيعي، أنا حقيقي عملت مجهود معملتوش في حياتي وأتمنى أن ينتقل ذلك الإبهار للمشاهد" .

مسلسل "سره الباتع" من بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.

أحمد السعدني أحمد فهمي الإعلامية لميس الحديدي حسين فهمي مسلسل سره الباتع مداخلة هاتفية

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