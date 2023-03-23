مبادرة رسم مصر تفتتح معرضها الثالث بالزمالك.. الأحد

تستضيف قاعة الشهيد أحمد بسيوني، بكلية التربية الفنية بالزمالك، فعاليات حفل افتتاح معرض"رسم مصر 3"، ويفتتحه الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية جامعة حلوان، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل شئون الكلية.

يأتي ذلك في تمام الساعة 12 ظهرًا، يوم الأحد المقبل الموافق 26 من مارس الجاري ويستمر الخميس 30 مارس، وذلك بقاعة الشهيد أحمد بسيوني، تحت إشراف الفنان والأكاديمي محمد حمدي والمهندس نادر الشيخ.

يقول الفنان والأكاديمي محمد حلمي، أستاذ الرسم والتصوير في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ومؤسس مبادرة، في تصريحات لـ"الدستور": يعد هذا المعرض الثالث لرسم مصر، ويشترك فيه ما يزيد عن 100 فنان بما يزيد عن 200 لوحة فنية للأماكن الأثرية المصرية.

وأشار حلمي إلى أن: اللوحات هي نتاج رسومات جولات “رسم مصر” للأماكن الأثرية وهي جولات مجانية نقوم فيها برسم الأماكن الأثرية المعرضة للاندثار والزوال مع عرض موجز لتاريخها.

وأكد حلمي أن مبادرة رسم مصر لاقت نجاحا كبيرا خاصة أن الشباب في مشروع رسم مصر متطوعون بجهدهم وخاماتهم وأحبوا إلى جانب أن جولاتنا مجانية ومعنية بهوية مصر، ومفتوحة لكل الموهبين سواء من داخل الجامعة أو خارجها.

ولفت حمدي إلى أن المبادرة هدفها الرئيس رسم مصر وووصفها بالقلم والورقة والشعر والحدوتة والمثل الشعبي والأغنية، ومن هنا نفتح الباب لمحبة الناس ومعرفتها بآثارها التاريخية الفاطمية والمملوكية والقبطية.. إلخ.

يذكر أن مبادرة رسم مصر تمّ الاستعانة بها مؤخرا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك بعد أن كانت الورش في الدورات السابقة من المعرض بسيطة وتقتصر على التلوين والأنشطة البسيطة، في الدورة الأخيرة تنوعت ما بين الجلود والمعادن والنجارة وأشغال الخشب والرسم والتصوير والعرائس وكل ما يهتم به الطفل.