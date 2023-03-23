المطربة حنان تكشف أسرار زواجها العرفى من زوجها الألمانى

قالت المطربة حنان، إنها تزوجت عرفي من زوجها الألماني في البداية، معبرة: "هو شخص واضح وصريح وقولته لو اتجوزنا أنا لسه ماحبتكش ولكن أنا معجبة بيك، وفي البداية اتجوزته عرفي من كتر خوفي ليطلع زوج غير صالح".

الزواج العرفي

وأكدت المطربة حنان، خلال لقائها ببرنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن والدتها لم تعترض على هذا الزواج، خاصة وأنها كانت تريد الاطمئنان عليها، ولكنها كانت تخشى فكرة السفر مع زوجها لألمانيا.

أزمات الحياة

وأضافت في حديثها، أن المأساة الوحيدة التي تعيشها حتى الآن هي فقدان والدتها، معبرة: "أنا من الشخصيات القوية، الناس ممكن تتسند عليا في أزماتهم لكن أنا لا".