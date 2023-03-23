الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المطربة حنان تكشف أسرار زواجها العرفى من زوجها الألمانى

المطربة حنان
المطربة حنان

قالت المطربة حنان، إنها تزوجت عرفي من زوجها الألماني في البداية، معبرة: "هو شخص واضح وصريح وقولته لو اتجوزنا أنا لسه ماحبتكش ولكن أنا معجبة بيك، وفي البداية اتجوزته عرفي من كتر خوفي ليطلع زوج غير صالح". 

الزواج العرفي 

وأكدت المطربة حنان، خلال لقائها ببرنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة ومفيدة شيحة، المذاع عبر فضائية "النهار"، أن والدتها لم تعترض على هذا الزواج، خاصة وأنها كانت تريد الاطمئنان عليها، ولكنها كانت تخشى فكرة السفر مع زوجها لألمانيا.

أزمات الحياة

وأضافت في حديثها، أن المأساة الوحيدة التي تعيشها حتى الآن هي فقدان والدتها، معبرة: "أنا من الشخصيات القوية، الناس ممكن تتسند عليا في أزماتهم لكن أنا لا".

المطربة حنان برنامج الستات سي بي سي زواج المطربة حنان الزواج العرفي

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