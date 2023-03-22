الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ3 متهمين بقتل جامع قمامة في الجيزة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بائع خضروات ونجل شقيقه وآخر، بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل جامع قمامة وإلقاء جثته بمقلب قمامة بأبو النمرس.

وأحالت النيابة العامة المتهمين "عصام ف"، و"محمد خ"، و"فؤاد م"، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل جامع قمامة الطفل إسلام، وإلقاء جثته في مقلب قمامة بأبو النمرس.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "مجهول" - داخل إحدى المجارى المائية بدائرة المركز).

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه (عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وأن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص"لأثنين منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر أحدهم أن المجني عليه يعمل فـى مجال جمع القمامة رفقة نجله، والذي توفـى إثر تعرضه لصعق كهربائى أثناء جمعهما للقمامة إلا أن المجني عليه تخلى عنه ولم يقم بنقله للمستشفى فعقد العزم على التخلص منه أخذاً بالثأر، حيث تم التقابل معه واصطحابه لمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس وقاموا بالإعتداء عليه ما أدى إلى وفاته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات الجيزة بائع خضروات نجل شقيقه جامع قمامة

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