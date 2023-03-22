الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقابة الصحفيين تدين الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أدانت نقابة الصحفيين المصريين بأشد العبارات، الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة، على الشعب الفلسطيني في كل مناطق فلسطين التاريخية، ومواصلة قوات الاحتلال تعقب المؤسسات الفلسطينية الإعلامية.

وتستنكر نقابة الصحفيين المصريين، منع الكيان الصهيوني نشاط «إذاعة فلسطين» في القدس المحتلة، وقيام شرطة الاحتلال بالتحقيق مع العاملين بالإذاعة، والاعتداءات المتواصلة على الصحفيين والإعلاميين، كونه تحد سافر لحرية الإعلام، وتعمد لتقييد حرية الشعب الفلسطيني في التعبير عن قضيته المشروعة. 
ويجدد مجلس نقابة الصحفيين المصريين، دعمه وتقديره لصمود الشعب الفلسطيني البطل، وجهوده في مقاومة المحتل على كامل التراب الفلسطيني.

الاعتداءات الإسرائيلية التاريخية الصحفيين والإعلاميين القدس المحتلة الكيان الصهيوني المؤسسات الفلسطينية حرية الإعلام

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