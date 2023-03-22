الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمريكا: نعمل على إعادة وجودنا الدبلوماسى فى ليبيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن بلاده تعمل على إعادة وجودها الدبلوماسي في ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية". 

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ونائبه عبد الله اللافي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم آخر المستجدات السياسية في ليبيا، والأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية.

كما قدّمت ليف خلال اللقاء إحاطة بنتائج زياراتها لعدد من المسؤولين الليبيين، ولقائها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

وناقشت ليف ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة التطورات السياسية في ليبيا وأهمية توحيد الجهود الدولية والمحلية، ودعم جهود بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات.

الخارجية أمريكا واشنطن بلنكين أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي

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