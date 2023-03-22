العسومي: افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل تتفق مع معايير حقوق الإنسان العالمية

أذاعت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا عن تنظيم وزارة الداخلية احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة.

وأكد التقرير أن الاحتفالية شهدت إشادة من الحضور بنهج الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان والتي تتماشى مع المعايير الدولية مع حقوق الإنسان.

الإنجازات التي تحققت على مستويات من التقدم العلمي والتكنولوجي

وقال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي ومجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن هذه الانجازات التي تحققت على مستويات التقدم العلمي والتكنولوجي والصحي، وبوقت قياسي وبمواصفات عالمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك النهج الرائع الذي تتبعه الدولة المصرية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشهد افتاح مراكز التأهيل والإصلاح تتفق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وهي خطوة مهمة لتنفيذ الدستور المصري وترسيخًا للسياسة جديدة للعدالة الإنسانية.