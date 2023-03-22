40% زيادة.. ماذا تقول الأرقام عن إيرادات قناة السويس؟ (إنفوجراف)

تزيد كل يوم الإيرادات الخاصة بقناة السويس منذ إنشائها وحتى الآن، لاسيما مع القاطرات التي يتم بنائها كل فترة من قبل هيئة قناة السويس، لدعم التنمية بها وزيادة العوائد الخاص بها.

وقامت الحكومة خلال الفترة الأخيرة بإحداث تطوير في الكثير من أدوات الأسطول البحري والمجرى الملاحي وكذلك البحيرات وهو الأمر الذي زاد من من الإيرادات الخاصة بالقناة وأصبحت تتقدم كل عام.

قاطرات جديدة

واتساقًا مع ذلك، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه جرى رفع العلم المصري على قاطرة جديدة، وهي ثالث قاطرة جرى بناؤها مع إحدى الشركات الصينية ومتبق 3 قاطرات سيتم بناؤها في مصر.

وأضاف: «بدأنا بناء القاطرات الثلاث وجرى بناء البلوكات الخاصة بها»، مؤكدًا: «منذ يناير حتى 20 مارس الجاري زادت الإيرادات 40% عن هذه الفترة من العام الماضي، وكل شهر وسنة نزيد عن الشهر السابق له، كما أن عوائد القناة في تقدم ملحوظ».

وتابع: «هناك خطة استراتيجية طلبها الرئيس، وجارٍ العمل بها على 3 محاور؛ منها 2 أساسيين هما تطوير الأسطول البحري سواء في الكراكات أو القاطرات؛ إذ جرى التعاقد على 22 قاطرة، وتطوير المجرى الملاحي، ونعمل حاليا في 40 كيلو من الكيلو 122 إلى 162 بتوسعة 40 مترا، وكذلك تعميق من 66 إلى 72 قدما في الـ30 كيلو جنوبا، وفي الـ10 كيلو الخاصة بالبحيرات المرة نعمل ازدواج الممر، كما أننا سننتهي من العمل آخر العام».

إيرادات قناة السويس

بلغت حصيلة الإيرادات خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 3.6 مليار دولار، بينما في العام 2021 كانت الإيرادات 3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 20% وهو ما كان له أثر على الاقتصاد المصري.

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ارتفاع أعداد السفن العابرة

وكان الارتفاع أيضًا في أعداد السفن العابرة من القناة ففي النصف الأول من 2022 كانت 11101 سفينة مقابل عبور 9763 سفينة خلال العام 2021 بنسبة زيادة بلغت 13.7%.

وبحسب هيئة قناة السويس كان هناك نسب لنوع السفن العابرة من قناة السويس، حيث ارتفعت أعداد السفن السياحية بنسبة 82.4%، وسفن الناقلات بنسبة 20.8%، وسفن الصب بنسبة 16.8%، وسفن حاملات السيارات بنسبة 14.1%، بينما ارتفعت سفن الحاويات بنسبة 13.6%، وسفن البضائع العامة بنسبة 3.9%.

وكان هناك زيادة في حمولة السفن أيضًا، فكان إجمالي الحمولة للسفن التي عبرت القناة خلال العام 2022 نحو 656.6 مليون طن بينما في العام 2021 كان إجمالي الحمولة 610.1 بنسبة زيادة 7.6%.

والانخفاض الوحيد كان على صعيد البضائع التي عبرت من قناة السويس فكانت خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 282.4 مليون طن مقابل 301.8 مليون طن للعام 2021 وذلك من شمال القناة إلى جنوبها.

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أرقام عن عبور البضائع

أما من الجنوب إلى الشمال فكانت كمية البضائع نحو 271.1 مليون طن في النصف الأول من عام 2022، مقابل 221.4 مليون طن في النصف الأول من عام 2021، بنسبة زيادة 22.4%.

كذلك كانت سفن البترول تعبر من القناة فكانت الكميات التي عبرت خلال النصف الأول من العام 2022 نحو 124 مليون طن بينما العام 2021 بلغت 92.8 مليون طن بنسبة زيادة كانت 33.6%.

بينما تتبع الإيرادات عبر السنين الماضي كان كالآتي: «7 مليارات دولار عام 2021/2022، بينما بلغت 5.8 مليار دولار عامي 2020/2021 و2018/2019، و5.7 مليار دولار عام 2019/2020، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عامي 2016/2017».