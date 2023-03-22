رابط استعلام شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي.. وأسعار وحدات الإعلان الـ 16

يبحث الجمهور وروّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرورًا بموقع البحث "جوجل"، عن استعلام شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي، ويهتم بها الجمهور كثيرًا، ويرصدها "الدستور" في سياق السطور التالية.

استعلام شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي

وكشف صندوق الإسكان الاجتماعي عن وجود الكثير من الطرق للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي، وذلك من خلال الرقم القومي وهذا سيكون الإعلان 16، ويمكن الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف بها الرقم القومي لصاحب الطلب، وهذه الرسالة بـ3 جنيهات، على رقم 1124.

أو الاستعلام عن طريق الاتصال بـ رقم الإسكان الاجتماعي الخط الساخن 1188 أو 5777 من أي تليفون محمول و 090071117 من أي خط أرضي.

ويمكن أيضًا الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 16، من خلال بوابة صندوق الإسكان الاجتماعي الإلكترونية بالضغط على الرابط التالي من هنا، ومن خلال استخدام الرقم القومي للمستعلم.

أسعار شقق الإعلان 16

حددت وزارة الإسكان سعر شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16، ويتوجب على المواطنين سداد مقدم حجز يبدأ من 10% من سعر وحدات محدودي الدخل، ومن 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 سنة، بعائد 3% سنويًا متناقصة.

وتبلغ أسعار شقق الإسكان الإعلان 16 ما بين 194 و310 ألف جنيه، يصل سعر وحدة محدودي الدخل إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل لـ 150 م2.

ويضم الإعلان 16 شقق الإسكان الاجتماعي، وحدات في مدينة 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر و15 مايو والعبور الجديدة، ومدينة السادات وبعض المدن في الصعيد، ويدخل الإعلان الـ16 ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة ذات العائد 3% وفترة سداد على 30 عامًا، بعد سداد 10% من قيمة الوحدة السكنية كمقدمة حجز للوحدة.