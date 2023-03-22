ماكرون يخاطب الفرنسيين: نرفض التمرد فى الشارع ضد قانون التقاعد (فيديو)

علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على مسألة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.

ماكرون يخاطب الفرنسيين في ظل تصاعد الغضب حول قانون التقاعد

وقال، خلال حوار نقلته قناة القاهرة الإخبارية على الهواء مباشرة، إنه غير راض عن القانون ولكنه يستهدف الصالح العام، ونرفض التمرد في الشارع ضد ذلك.

وتابع أن حكومته تحاول العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن، ولكن يجب إصدار القانون قبل نهاية العام الجاري، حيث إن إصلاح قانون التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، ونأسف لعدم تقديم النقابات العمالية مقترحات لتسوية الأزمة.