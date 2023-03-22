بالعباءة التايجر.. نسرين طافش تكشف استعداداتها لاستقبال رمضان

حرصت الفنانة نسرين طافش، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك بأحدث ظهور لها بفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت طافش مرتدية عباءة تايجر، وهي تعلق زينة رمضان، والتي انتهت منها، استعدادا لاستقبال الشهر الكريم، معلقة على الفيديو الذي نشرته قائلة: "مين بيحب زينة رمضان متلي.. رمضان كريم يا حلوين".

وكانت شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها وهي تستقبل عيد الربيع، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت نسرين طافش في الصور، وهي تستمتع بوقتها في إحدى الحدائق بألمانيا، حيث ظهرت مرتدية توب باللون الأسود وبنطلون فضفاض باللونين الأسود والأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا أبرز جمالها وتناسق مع إطلالتها.

وعلقت على الصور قائلة: «النيروز، عيد الربيع، عيد الطبيعة يعني حياة جديدة وأمل ووفرة وازدهار وفرص حلوة، كتير مهم لأرواحنا إنو تتصل بالطبيعة، يللي بتنضف وبتوازن طاقتنا، وبتعطينا قوة الحياة، كل ربيع وانتو بخير».

أحدث أعمالها

وانتهت الفنانة نسرين طافش من تصوير مشاهدها في فيلم «في القلب» الشهر الماضي، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنان خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، إنجي كيوان، توني ماهر، وإخراج عادل مرقس.

آخر أعمالها

وكانت آخر أعمال الفنانة نسرين طافش جاءت بمشاركتها في دراما رمضان 2022 بمسلسلها السوري «جوقة عزيزة»، وشاركها في العمل مجموعة من الفنانين ومنهم: الفنان سلّوم حداد، وأيمن رضا، هبة نور، وسام حنا، نورا رحال، وفاء موصلي، يزن خليل، روبين عيسى، كرم الشعراني، زينة بارافي، يزن السيد، سالي بسمة، تسنيم باشا، غنوة محمود، ومن تأليف وسيناريو خلدون قتلان، وإخراج تامر إسحق.