الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«النقل» تنشر مقطع فيديو عن أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

الخط الرابع للمترو
الخط الرابع للمترو

نشرت الوزارة مقطع فيديو خاصا بأعمال الخط الرابع من مترو الأنفاق، ضمن مشروعات مترو الأنفاق التي تعمل فيها الهيئة القومية للأنفاق في الوقت الحالي.

وأكدت وزارة النقل، خلال منشورها على مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار أعمال الخط الرابع للمترو.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية، كافة المعلومات الخاصة بالخط الرابع للمترو والتي تتمثل في الآتي:

 -يربط الخط الرابع للمترو عددا من المحافظات ببعضها البعض ومنها، محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طولها 19 كم. 

-يشتمل على 17 محطة ويمتد مساره من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول وصولاً إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى.

-يدرس مد المرحلة الأولى جنوباً بطول 4.5 كم و2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.

-يمول المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عاما متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً) من هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) بقيمة 271,342 مليار ين يابانى على 4 شرائح.

تقدم أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق بالفيديو تقدم أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق أعمال الخط الرابع الخط الرابع لمترو الأنفاق المترو

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وائل لطفي

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