الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسليم الدفعة 111 من قروض مشروعات شباب الخريجين بالدقهلية

خلال التسليم
خلال التسليم

قام محمد أمين الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة، اليوم الأربعاء بتسليم الدفعة ١٧٢ من جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة والتى توافق الدفعة ١١١ بحى غرب. 

جاء ذلك بناء على التقرير الذى عرضته سعاد ذكى مدير إدارة شباب الخريجين بحى غرب.

كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

والشروط الواجب توافرها للحصول على قرض من صندوق شباب الخريجين بدون أى فوائد بطاقة ضريبية - عقد إيجار -  سجل تجاري -  ضامن له دخل -  صورة المؤهل الدراسي -  صورة الموقف من التجنيد للذكر -  كعب عمل -  والقرض من ١٠٠٠ جنيه إلى ٥٠٠٠٠ جنيه.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

كما افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء مجمع الخدمات الحكومية المطور بمدينة أجا على مساحة 450 متر مربع، ومكون من عدد 5 ادور ليضم كافة المصالح الحكومية ، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه ، تحت إشراف وتنفيذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأشار "المحافظ" إلى أن رئيس الجمهورية أمر بإنشاء مجمعات حكومية في كافة المدن المصرية لضم جميع المصالح الحكومية في مكان واحد لرفع المعاناة عن المواطنين عند تلقي الخدمة.

وأكد "مختار" أن إنشاء مجمع خدمات اجا المطور هو هدية رئيس الجمهورية لأبناء مركز ومدينة أجا لتوفير حياة كريمة لهم  في إطار بنائه للجمهورية الجديدة.

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Screenshot_20230322-133209
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IMG-20230322-WA0025
محمد أمين حي غرب المنصورة المحافظة الخريجين

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وائل لطفي

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