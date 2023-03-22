الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة أول أيام شهر رمضان.. وأمطار بالسواحل الشمالية

جريدة الدستور

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن البلاد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى، غدا، 25 درجة مئوية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: “مصرَ بدأت، أمس الثلاثاء، فصل الربيع الذي سيستمر معنا لمدة 3 شهور مقبلة، حيث بدأنا معه ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وبالأمس كانت العظمى على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تكون اليوم 26 درجة مئوية نهارا”.

وتابعت: "نتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية دافئة في درجة حرارتها نهارا، بالإضافة إلى وجود امتداد مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا سيساعد بشكل كبير في إحساسنا على ارتفاع درجات الحرارة والأجواء المائلة للحرارة على أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد". 

الأرصاد: احذروا تخفيف الملابس في ليالي رمضان

وواصلت أن الأجواء مائلة للدفء ومعتدلة على سواحلنا الشمالية نهارا، ولكن في فترات الليل، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الفارق بين فترتي النهار والليل يتجاوز 10 درجات، حيث تظل الأجواء باردة على أغلب محافظات الجمهورية.

وواصلت: "غدا ستشهد السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وجود فرص أمطار بين الخفيفة إلى المتوسطة وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، والأجواء ستكون شبه مستقرة غدا".

وحذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الخروج ليلا في رمضان، مؤكدة أن الأجواء في ليالي رمضان ستكون مائلة للبرودة، منوهة إلى وجود قطعة ملابس إضافية لعدم التعرض لنزلات البرد.

الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة درجات الحرارة امطار شهر رمضان

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