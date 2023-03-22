«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن تصادم نووي وشيك بين روسيا والغرب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «تصادم نووي وشيك بين روسيا والغرب» بعد تعهد بريطانيا بإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب إلى كييف.

وقال التقرير، إنه في تطورٍ كبيرٍ تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، تعهدت وزارة الدفاع البريطانية بإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب إلى أوكرانيا.

ووفقًا للتقرير، أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني، أنه إلى جانب توفير سرب من الدبابات القتالية إلى أوكرانيا، ستقوم بريطانيا بتوريد الذخيرة بما في ذلك القذائف الخارقة للمدرعات التي تحتوي على اليورانيوم المخصب، وسريعًَا جاء الرد الروسي على لسان وزير الدفاع الروسي، والذي حذّر من احتمال وقوع تصادم نووي بين روسيا والغرب بعد الخطط البريطانية، مؤكدا أن موسكو ستضطر للرد على هذا الأساس.

وفي السياق ذاته، أوضح خبير عسكري روسي، أن استخدام قذائف اليورانيوم المخصب في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا يهدد صحة المدنيين، حيث أنها ستلوث المنطقة وستسبب تفشي السرطان.

واستطرد التقرير، أنه نظرًا لكثافته العالية التي تعادل نحو ضع كثافة الرصاص، يستخدم اليورانيوم في الذخائر المصممة لاختراق الدروع، ويمكن أن يستخدم لتعزيز المركبات العسكرية، أما الذخائر التي تحتوي على اليورانيوم المستفذ فهي تنفجر بفعل الارتطام وتطلق غبار أوكسيد اليورانيوم.

واختتم التقرير: «تطورات متسارعة على الساحة الأوكرانية، فهل ستشهد الأيام المقبلة صدامًا مباشرًا بين روسيا والغرب؟».