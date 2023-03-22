الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«يحيى وكنوز» و«الربابة مصرى».. أعمال رسوم متحركة مميزة لـ«المتحدة» فى رمضان

يحيى وكنوز
يحيى وكنوز

تستعد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة  المميزة على قنواتها خلال الموسم الرمضاني المقبل.

الموسم الثاني من "يحيى وكنوز" ومغامرات مشوقة تخص الحضارة المصرية القديمة

تقدم الشركة هذا العام الموسم الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة "يحيى وكنوز" والمقرر عرضه على قناة “دي إم سي” ومنصة “واتش إت”.

ويستعرض المسلسل مجموعة من المغامرات المتنوعة في العصر الحديث والعالم القديم ويناقش سير ملوك مصر القديمة في إطار درامي مشوق

موضوعات عصرية بطريقة الفلكور في "الربابة مصري"

وتقدم الشركة مشروعا جديدا هذا العام وهو اسكتشات غنائية بعنوان "الربابة مصري" ومن المقرر عرضها على قناة أون، وتقدم موضوعات عصرية وتتناول مشروعات قومية عديدة بطريقة الغناء الفلكوري على الربابة.

يقدم "الربابة مصري" موضوعات متنوعة خلال الحلقات من بينها “حلقة حياة كريمة والنوبة والنيل ومصري قديم”، وحلقات متنوعة عن المشروعات القومية المختلفة

مغامرات مع الكائنات البحرية في "المحمية"

وتقدم الشركة المتحدة من خلال مسلسل الرسوم المتحركة “المحمية  المقرر عرضه على قناة ”الحياة" ومنصة “واتش إت” مغامرات مشوقة ومختلفة من خلال اكتشاف "فرح وحمزة" سر المحمية التي يملكها جدهم وهو أن الكائنات البحرية تعرف لغة البشر وتتحدث بها لنستكشف بعد ذلك مغامرات “فرح وحمزة” مع تلك الكائنات خلال حلقات المسلسل المميزة.

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وائل لطفي

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