حبس متهم عامين في إحداث عاهة مستديمة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالحبس عامين مع الشغل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز جزيرة شندويل، عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالتعدى على المجنى عليه وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.