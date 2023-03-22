الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على معارض «أهلًا رمضان» اليوم

اهلا رمضان
اهلا رمضان

شهدت معارض "أهلًا رمضان" اليوم الأربعاء، إقبالاً شديدًا من المواطنين؛ لشراء السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل ساعات من بدء الشهر الكريم، حيث تصل نسبة التخفيضات داخل معارض "أهلًا رمضان" إلى 30%، مقارنةً بأسعار المحلات التجارية.

وجاءت أسعار السلع الغذائية داخل معارض «أهلاً رمضان» كالتالي:

- كيلوا الأرز: 14.50 جنيه.

- 500 جرام مكرونة: 9 جنيهات.

- شاي 250 جرامًا: 28 جنيهًا.

- شاي 40 جرامًا: 5 جنيهات.

- كيلو سكر أبيض: 14 جنيهًا.

- 300 جرام ملح طعام: 0.75 جنيه.

- 500 جرام عدس: 20 جنيهًا.

- 550 جرام فول: 14 جنيهًا.

- 500 جرام لوبيا: 21 جنيهًا.

500 جرام فاصوليا: 26 جنيهًا.

وجاءت أسعار الزيوت كالآتي:

- زيت خليط 800 جرام: 35 جنيهًا.

- زيت عباد الشمس 900 جرام: 52 جنيهًا.

زيت عباد الشمس 1.7 لتر: 104 جنيهات.

اهلا رمضان معرض قبل رمضان إقبال كبير إقبال كبير على معرض أهلا رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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