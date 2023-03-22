«الرى» تطلق مسابقة «الماء فى القرآن والسنة» للتوعية بترشيد الاستهلاك

تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، استراتيجية قومية في مجال الشأن المائي وترشيد الاستهلاك في ظل زيادة الاحتياجات، والتى تتضمن أربعة محاور رئيسية منها تنمية الموارد المائية وتحسين نوعيتها وترشيد استخداماتها، وأيضًا تهيئة البيئة المناسبة لمواكبة المتغيرات وتعظيم العائد من وحدة المياه في ضوء المستجدات الحالية والمستقبلية، خاصة مع ثبات الموارد المائية.



مسابقة الماء فى القرآن والسنة لترشيد استهلاك المياه



فى هذا الإطار، وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، تبدأ وزارة الموارد المائية والري، غدا الخميس، بث وإذاعة حلقات المسابقات الرمضانية بالإذاعة المصرية على شبكات القرآن الكريم وهى "مسابقة الماء فى القرآن والسنة" الساعة الثالثة إلا خمس دقائق عصرا، وذلك بهدف التوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الهدر.

مسابقة النيل بيسأل للتوعية بأهمية الحفاظ على المياه

كما يتم أيضا، بث حلقات إذاعية حول ترشيد استهلاك المياه، وذلك عبر إذاعة البرنامج العام تحت عنوان" مسابقة النيل بيسأل"، في الساعة العاشرة إلا خمس دقائق صباحا.

كذلك تستهدف المسابقات التى تبث على إذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام، رفع الوعى المائى لدى المواطنين والمستمعين وخاصة النشء والشباب وربات البيوت، بأهمية وضرورة ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث، إضافة إلى تقديم جوائز مالية للفائزين يوميا.

جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري، تنفذ العديد من الندوات والمؤتمرات والمسابقات للتوعية بضرورة التحول من ثقافة الوفرة المائية إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات الحالية التى تواجه قطاع المياه مع زيادة الاستخدامات للقطاعات المستفيدة ومنها الزراعية ومياه الشرب.

وذلك إضافة إلى التوعية بأهمية التحول إلى نظم حديثة للحد من إهدار المياه، مع بث روح السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع فئات المجتمع للمحافظة على كل قطرة مياه.