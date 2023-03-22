الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: مصر تسعى لتمكين الشباب الأفارقة والاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية والري

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتحسين الإمداد بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وتعزيز دور الشباب في زيادة الوعي بتحديات المياه حول العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، في ندوة "دور الشباب في مجال المياه والصرف الصحى"، والمنعقدة على هامش "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه".

تعزيز التعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي

كما أكد الدكتور هانى سويلم، أن مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة ستسعى لتمكين الشباب الأفارقة والاستفادة من مهاراتهم وأفكارهم البناءة، وتعزيز التعاون بين جميع الدول الإفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الإفريقية.

التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التمويل في قطاع المياه 

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وزير الرى: حشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه

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وزير الرى: مصر تسعى لحشد جهود المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه

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كما أشار وزير الموارد المائية والري، إلى أنها تسعى أيضًا إلى تعزيز قدرة البلدان الإفريقية على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التعاون وتبادل الخبرات وزيادة التمويل في قطاع المياه وتدريب وبناء قدرات العاملين في قطاع المياه وزيادة التوعية بأهمية المياه وبالشكل الذى يحقق أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ (إفريقيا التي نريدها).

زيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا

وأضاف وزير الموارد المائية والري، إلى أن القارة الإفريقية ستعمل من خلال الأمكاو على عرض قضايا المياه في إفريقيا أمام العالم خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، والدفع للانتقال من مرحلة الخطط والسياسات لمرحلة الإجراءات الفعلية على أرض الواقع وزيادة الاعتماد على السياسات والممارسات المبتكرة وتطوير التكنولوجيا، للوصول لنتائج ملموسة في إدارة الموارد المائية والتعامل مع تغير المناخ وتحسين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي لتحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية.

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