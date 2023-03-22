الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عامل ينصب على 5 أشخاص في 3 ملايين جنيه بسوهاج

أعمال النصب والاحتيال
أعمال النصب والاحتيال

تمكن ضباط مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل؛ لاتهامه بأعمال النصب والاحتيال على 5 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية 2.935 مليون جنيه لتوظيفها في الاستثمار العقارى والأدوية مقابل أرباح شهرية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بقيام عامل بالنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة مركز شرطة دار السلام والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بلاغ «أشرف. ا»، 55 سنة ، مدرس ، 4 آخرين بتضررهم من «أحمد. م»، 37 سنة، عامل، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها أثنين مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري والأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النياب العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

سوهاج ملايين جنيه النصب الاستثمار العقاري أعمال النصب ضبط عامل ضباط مباحث سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

تقرير فرنسي: المتحف المصري الكبير معجزة معمارية

أسعار الأسمدة الأزوتية اليوم الأربعاء 22 مارس 2023

«العفو الرئاسى» تُعلن الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيًا

وزير الصحة يستقبل سفير إيطاليا لمتابعة النتائج النهائية لـ«مشروع دعم تحسين خدمات التمريض»

مطاردة ترامب فى شوارع نيويورك أثناء تنفيذ اعتقاله.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»