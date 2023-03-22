عامل ينصب على 5 أشخاص في 3 ملايين جنيه بسوهاج

تمكن ضباط مباحث سوهاج، اليوم الأربعاء، من ضبط عامل؛ لاتهامه بأعمال النصب والاحتيال على 5 أشخاص والاستيلاء منهم على مبالغ مالية 2.935 مليون جنيه لتوظيفها في الاستثمار العقارى والأدوية مقابل أرباح شهرية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بقيام عامل بالنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة مركز شرطة دار السلام والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتوظيفها مقابل أرباح شهرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بلاغ «أشرف. ا»، 55 سنة ، مدرس ، 4 آخرين بتضررهم من «أحمد. م»، 37 سنة، عامل، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها أثنين مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري والأدوية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النياب العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.