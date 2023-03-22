قصور الثقافة تكرم المرأة على مسرح الجمهورية (صور)

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفاليتها السنوية لتكريم المرأة ، مساء الثلاثاء بمسرح الجمهورية.

وكرمت نماذج ريادية ساهمت في تنمية المجتمع ورفعة الوطن، كما تم تكريم الأمهات المثاليات والاعتباريات بالهيئة، إضافة إلى تكريم عدد من مبدعاتها في المجالات الفنية المختلفة.

كما كرمت الهيئة 12 شخصية من الشخصيات النسائية على المستوى القومي في أكثر من مجال، هن: الإذاعية الكبيرة إيناس جوهر، الإعلامية الدكتورة ماجدة محمود، الفنانة عفاف راضي، الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد، الكاتبة والروائية د. ريم بسيوني، نانسي صميدة الاستشاري النفسي، الدكتورة غادة عامر عميد كلية الهندسة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتورة إلهام فضالي الباحثة في مجال الفيزياء، البطلة الأوليميبة ولاعبة التايكوندو هداية ملاك، سهام نجم مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والمجتمع، داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة نداء الحديدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة فرسان الحديدي للتنمية والرعاية.

وكرمت قصور الثقافة 12 شخصية عامة ممن أسهمن بدور بارز في إحدى مجالات التنمية في محافظاتهن، وكرمت 12 مبدعة من مبدعات الهيئة في مجالات العلوم والفنون والثقافة والأدب غيرها، بالإضافة إلى تكريم 30 أما مثالية و8 أمهات اعتبارية من ديوان عام الهيئة والأقاليم الثقافية.

وقدمت الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الشكر والتقدير للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على دعمهم الدائم للأنشطة والفعاليات الموجهة للمرأة المصرية، كما نقلت تحية وتقدير رئيس الهيئة للمكرمات والمبدعات.

وأشارت إلى أن الهيئة تكرم المرأة على مدار العام من خلال البرامج والأنشطة التى تنفذها الهيئة للمرأة في المناطق الحدودية والنائية والمحافظات، حيث تقوم تلك البرامج والأنشطة على اكتشاف ودعم وتمكين المرأة وتكريمها على مختلف المستويات.

ومن جهتها، عبرت الدكتورة دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة عن سعادتها بهذه الاحتفالية، التي تعتبر وسيلة للتعبير عن الفخر الاعتزاز بالنماذج الرائد في المجتمع على اختلاف المستويات، ثم تحدثت عن دور الإدارة في تنظيمها لاحتفالية خاصة بالمرأة في عيدها كل عام، مستشهدة بقصص لنماذج المرأة عبر التاريخ استطاعت من خلالها ترك بصمة عبر التاريخ، كما أوضحت أن تطوير الأوطان يأتي من خلال تكريم للمرأة الارتقاء بها، وقدمت الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الهيئة على دعمهم الدائم للمرأة في جميع المجالات.

جاء الحفل بحضور العديد القيادات الثقافية بالهيئة، وقدمته الإعلامية أماني عمارة، مشيرة إلى أن هذا يوم من ايام البهجة والعرفان بالجميل في حياتنا.

وقدم في الختام عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها، "وقف الخلق جميعا، "أحن قلب أنت يا أمي"، "نص الدنيا"، "أنا بنت من البنات" وغيرها.

وأكد الفنان هشام عطوة: اعتزازه وتقديره للمرأة المصرية صاحبة التاريخ ومسيرة الكفاح العظيمة التي يصعب حصرها ووصفها، وأن مجتمعنا المصري على وجه الخصوص شهد عبر تاريخه أدوارا مشرفة ومقدرة للمرأة المصرية سبقت بها نظيراتها في مجتمعات أخرى.

ولفت إلى أن الهيئة دائما تسلط الضوء على إبداعات المرأة في مختلف المجالات اعترافا وعرفانا بدورها الرائد وتأثيرها في المجتمع، وسعيا لتمكينها ودعمها في عدة مجالات منها قضايا الصحة والأسرة والتنمية وغيرها.

الاحتفال السنوية لتكريم المرأة

الاحتفال السنوية لتكريم المرأة

الاحتفال السنوية لتكريم المرأة

الاحتفال السنوية لتكريم المرأة

الاحتفال السنوية لتكريم المرأة