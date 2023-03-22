مهن أصحابها في خطر بسبب ثورة الذكاء الاصطناعي

نشر موقع "فورتين" الأمريكي، تقرير عن أبرز الوظائف المهددة بالزوال والاستبدال بالروبوتات، وأن ثورة الذكاء الاصطناعي تضع مهنة التسويق والتدريس في خطر وتحديات مختلفة.

وقال التقرير، إن المسوقين عبر الهاتف والمعلمون لا يتمتعون بقدر كبير من الأمان الوظيفي في الذكاء الاصطناعي، فمن بين جميع المهن من المرجح أن تتولى روبوتات المحادثة عملهم، حيث يمكنهم كتابة مقالات مفصلة وتقديم إجابات محددة على الاستفسارات حول أي شيء وكل شيء - كل ذلك في أجزاء من الثانية.

وحددت ورقة بحثية من قبل باحثين من جامعة نيويورك وجامعة بنسلفانيا وجامعة برينستون الصناعات والمهن الأكثر تعرضًا لتطوير روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل "ChatGPT"، والتي اكتسبت ملايين المستخدمين في الماضي.

ووجدت الدراسة أن الوظائف الأكثر تعرضًا للخطر هي التسويق عبر الهاتف ومعلمي الأدب والتاريخ والقانون واللغات.

فيما يتعلق بالصناعات الأكثر تعرضًا، استشهد الباحثون بالخدمات القانونية والخدمات المالية والتأمين وبطاقات الائتمان المصرفية.

وقال روبرت سيمانز، الأستاذ في كلية ليونارد إن ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك وأحد الباحثين بالورقة، إذا كنت حاليًا في إحدى هذه المهن فيجب أن تفكر بشكل استباقي في الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام تقنيات مثل في عملك، وكلما أصبحت أكثر دراية بهذه التقنيات الجديدة كلما تمكنت من التكيف بشكل أفضل مع التغييرات القادمة ، وربما تضيف قيمة لنفسك ولصاحب عملك."

تجادل الورقة بأن المهن أو الصناعات المعرضة للخطر قد تترجم في النهاية إلى استبدال الموظفين أو إجبارهم على تعديل طريقة عملهم، على سبيل المثال ، يمكن أن تساعد روبوتات المحادثة المسوقين عبر الهاتف من خلال تحليل ملاحظات العملاء لتزويد هؤلاء العملاء بشكل أفضل بإعلانات مخصصة.

وجد مؤلفو الدراسة أيضًا أن العاملين ذوي الياقات البيضاء الذين يتقاضون رواتب عالية سيتعرضون للابتكار في برامج الدردشة الآلية.

وقال سيمانز:"نتوقع أن يظل معظم الموظفين في مهنتهم المحددة ، لكن طبيعة العمل المنجز في تلك المهنة ستتغير مع استخدام هذه التقنيات الجديدة بوتيرة متزايدة".

ووفقًا للدراسة، يمكن أن يكون للوظائف والصناعات المكشوفة تأثير كبير على كيفية تدريب العمال ومهاراتهم ونشرهم في السنوات القادمة حيث تستثمر المزيد من الشركات في الذكاء الاصطناعي.