بيل جيتس: «تشات جى بى تى» ثورة العصر الجديد للذكاء الاصطناعى

قال الميلياردير الأمريكي بيل جيتس، إن"تشات جي بي تي" ثورة العصر الجديد للذكاء الاصطناعي وأهم الإنجازات التكنولوجية التي تم تحقيقها.

وأضاف بيل جيتس، في تدوينة له نقلها موقع "جييك واير" الأمريكي المتخصص في التكنولوجيا، أن “تشات جي بي تي” سيغير الطريقة التي يعمل بها الناس ويتواصلون مع بعضهم البعض.

وكتب بيل جيتس أنه تحدى شركة أوبن أي العام الماضي لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يجتاز اختبار بيولوجيا التنسيب المتقدم دون أن يتم تدريبه على الأسئلة في الاختبار، وأعرب عن اعتقاده بأن التفكير الانتقادى المطلوب لاجتياز الاختبار سيعد انطلاقة واضحة في هذا المجال.

وأضاف:"اعتقدت أن التحدي سيبقيهم منشغلين لمدة عامين أو ثلاثة أعوام"، كما يكتب أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت والرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، لكنهم أنهوا ذلك في مجرد أشهر قليلة".

يكتب جيتس: "لقد كانت التجربة برمتها مذهلة، وكنت أعرف أنني قد رأيت للتو التقدم الأكثر أهمية في التكنولوجيا منذ واجهة المستخدم الرسومية، وقريبا ستبدو فترة ما قبل الذكاء الاصطناعي بعيدة كالايام التي كان فيها إستعمال الكمبيوتر.

ويصف جيتس الذكاء الاصطناعي بأنه "لا يقل أهمية عن إنشاء المعالج الدقيق، والكمبيوتر الشخصي، والإنترنت، والهاتف المحمول، فهو سيغير الطريقة التي يعمل بها الناس، يتعلمون، يسافرون، يحصلون على العناية الصحية، ويتواصلون واحدهم مع الآخر.

ويضيف: إن صناعات كاملة سوف تعيد توجيه نفسها حولها، وسوف تميز الشركات نفسها بمدى جودة إستخدامها لها.

وفي عمله الخيري في مجال الصحة العالمية، يرى جيتس أن الذكاء الاصطناعي يتولى المهام الأساسية مثل الأعمال الورقية والفرز للعاملين في مجال الرعاية الصحية، ويعمل "بشكل كبير" على التعجيل بوتيرة الاختراقات الطبية.



وفي مجال التعليم، يعترف جيتس بالمخاوف بشأن الغش في المقالات، ويقول سمعت عن معلمين وجدوا طرقا ذكية لدمج التقنية في عملهم - مثل السماح للطلاب باستخدام GPT لإنشاء مسودة أولى يجب عليهم تخصيصها".



ويشير إلى أهمية التأكد من إتاحة التقدم المحرز في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل منصف في جميع أنحاء العالم، قائلا إنه لا يمكن ترك النتيجة لقوى السوق.