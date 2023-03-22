الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الفأر المذعور».. الباز يفضح جرائم أحمد طه مذيع الجزيرة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن أحمد طه، مذيع قناة الجزيرة، لا يتوقف عن ترويج الأكاذيب عن الجيش والشعب والرئيس، ودائم التحريض على الدولة، ويظهر بمظهر الشجعان، ثم عندما صدر حكم ضده بالسجن 15 سنة، تحول لفأر مذعور.

 

وأضاف الباز، خلال لايف البساط أحمدي، المذاع عبر صفحته الرسمية، على فيسبوك، أنه بصدور الحكم خرج أحمد طه يصرخ ويبكي ويزعم أنها قضية سياسية.

وأردف: بيقول أنا مجرد مذيع بنقل خبر، لكنه لا ينقل خبر بل يردد أكاذيب، ويقولك بينتحروا في السجون ويتعذبوا".

 

واستطرد: "اليوم الدولة تعدل في منظومة الاحتجاز، تغلق السجون وتنشئ مراكز إصلاح تتناسب مع آدمية السجناء، واليوم تم افتتاح 3 مراكز إصلاح وتأهيل، الخبر الصحيح يكون مصر أغلقت 27 سجن تقليدي وافتتحت 3 مراكز إصلاح وتأهيل، لكن مذيعي الإخوان يقولون بدل ما تبنوا سجون ابنوا مدارس ومستشفيات".

 

وتابع الباز: "أي بلد لازم يبقى فيها سجون لحماية الناس ممن يعبثون بأمنها، ومصر بتتغير للأحسن، لكن أحمد طه تسير في عروقه دماء إخوانية، ولا يستطيع يخفي كراهيته على الإطلاق للبلد".

الباز أحمد طه الإخوان الجزيرة الفأر المذعور

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