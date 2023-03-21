الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خالد ميرى: الصحافة الورقية قادرة على الصمود.. ويدى ممدوة لكل الزملاء

خالد ميري
خالد ميري

حرص الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، على تقديم التهنئة للكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على فوزه بانتخابات النقابة.

انتخابات نقابة الصحفيين 

وأكد الكاتب الصحفي خالد ميري، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن انتماءه الأول للصحافة الورقية، كما أن لديه إيمانا كاملا ببقاء الصحافة الورقية، وتجربة جريدة الأخبار الحالية، وهي تجربة ناجحة.

وأضاف في حديثه، أن هناك تجارب ورقية كثيرة في مصر ناجحة، تبين بأن الصحافة الورقية مع الإلكترونية قادرتان على استكمال رسالة الصحافة في مصر، موضحاً أن يده ستكون ممتدة لكل الزملاء سواء كان داخل المجلس أو خارجه.

وأشار إلى أنه يحترم اختيارات الصحفيين، كما أنه سيكون موجودا إذا طلب منه خالد البلشي نقيب الصحفيين مساعدته، لافتا إلى أن النقابة بالنسبة له مثل بيته.

ورد عليه الكاتب الصحفي خالد البلشي، قائلا: "النقابة محتاجاك، وهذه رسالة حقيقية، وستبقى محتاجاك وكل الناس المؤمنة بالنقابة وبمهنة الصحافة، وهذه دعوة للجميع".

خالد ميري نقابة الصحفيين خالد بلشي مجلس النقابة في المساء مع قصواء

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