إصابة 7 أطفال فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 7 أطفال فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوى، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5689 ن ا ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث؛ بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم أطفال.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف المصابين الـ7 إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج وهم: جيهان جمال منصور 10 سنوات، نرمين ياسر عطية 12 سنة، شقيقتها رحمة 10 سنوات، هند عبدالله عتيق 10 سنوات، رحمة عبدالحميد حماد 10 سنوات، محمد حامد سالم 12 سنة، حازم عبدالهادي سالم 11 سنة، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.