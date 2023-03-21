الثلاثاء 21 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 7 أطفال فى انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 أطفال فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوى، بسبب انفجار الإطار الخلفي واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5689 ن ا ا، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز ملوي.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث؛ بسبب انفجار الإطار الخلفي الأيمن، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم أطفال.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف المصابين الـ7 إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج وهم: جيهان جمال منصور 10 سنوات، نرمين ياسر عطية 12 سنة، شقيقتها رحمة 10 سنوات، هند عبدالله عتيق 10 سنوات، رحمة عبدالحميد حماد 10 سنوات، محمد حامد سالم 12 سنة، حازم عبدالهادي سالم 11 سنة، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

إنقلاب سيارة ربع نقل الطريق الصحراوي الغربي مركز ملوي بمحافظة المنيا غرفة عمليات النجدة الصحراوي الغربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

كيف ينجح قطاع الأعمال فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير أكثر من 117 مكتب بريد بالبحيرة

النيابة تصرح بدفن جثة طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بالخليفة

أردوغان: زيادة نسبة المياه المتدفقة من نهرى دجلة والفرات إلى العراق

فرنسا: بكين قد تؤدى دورًا مفيدًا لإجراء مفاوضات سلام فى النزاع الأوكرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمي بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

قانون فك الارتباط.. الكنيست يسمح للإسرائيليين بالعودة لـ4 مستوطنات فى الضفة الغربية

إسرائيل تعلن شروط صلاة الفلسطينيين بالأقصى والزيارة فى رمضان

الاتحاد الأوروبى يعلن استعداده لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل