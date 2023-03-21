«المحاربين القدماء» يتوج بطلا لدوري سلة الكراسي المتحركة

اختتمت اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة دورى سلة الكراسى المتحركة، والتي أقيمت تحت تنظيم اللجنة البارالمبية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء ذلك فى حضور كلا من الكابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية والدكتور أشرف العجيل عضو مجلس الإدارة والكابتن مى زين الدين رئيس لجنه تطوير كرة السلة وعادل اسماعيل عضو لجنة التطوير.

كما حضر نهائى البطولة محمود عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة

وشهدت البطولة منافسات قوية وحماسية بين الفرق المختلفة، وتوج فريق المحاربين القدماء ببطولة الدوري العام بعد فوزه بالمركز الأول، وجاء فريق متحدي الاعاقة بالمنيا في المركز الثاني، ونادي مبارك بني سويف بالمركز الثالث.

فيما توج فريق مؤسسة الحسن ( ا ) ببطولة الدوري للبنات بعد الفوز بالمركز الأول. وجاء فريق موسسة الحسن ( ب ) فى المركز الثانى ونادى متحدى الإعاقة بالمنيا فى المركز الثالث

شارك في البطولة ٦ فرق للرجال وهي

جمعية المحاربين القدماء

نادي متحدي الإعاقة بالمنيا

نادي متحدي الاعاقة بالفيوم، نادي نادى متحدى الإعاقة بدمنهور

نادي مبارك ببني سويف

مؤسسة الحسن





بينما شارك فى السيدات ٣ فرق

مؤسسة الحسن ( ا )

موسسة الحسن ( ب )

متحدى الإعاقة بالمنيا

ويدخل المنتخب القومي لكرة السلة، معسكرا مغلقا استعداد للمشاركة في البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 25 إبريل وحتي 2 مايو 2023، وذلك في إطار استعدادات الفريق القومي للمشاركة في بطولة العالم بالامارات خلال شهر يونيو القادم، وأعلنت اللجنة البارالمبية استيرادها ١٨ كرسي متحرك انجليزي الصنع بتكلفة مليون و ٨٠٠ الف جنيها طبقا للمواصفات الدولية لكراسي الممارسة ومقاسات اللاعبين، لمساعدة اللاعبين على الظهور بمستوى مشرف وتحقيق نتائج إيجابية.