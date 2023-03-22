يقدم موقع “الدستور” لمتابعيه خدمة عرض أسعار مواد البناء وسعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء لمعرفة أخر ما وصل إليه اسعار مستلزمات البناء اليوم.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير أسعار مواد البناء منها سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-3-2023 وكذلك اسعار الطوب الأحمر.

سعر الحديد اليوم

سعر حديد عز 38000 جنيه.

سعر حديد المصريين 37500 جنيه.

سعر حديد بشاي 37700 جنيه.

سعر حديد العتال 37000 جنيه.

سعر حديد عطية 37000 جنيه.

سعر حديد سرحان 36000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 36000 جنيه.

سعر حديد الكومي 36500 جنيه.

سعر حديد المعادي 36500 جنيه.

سعر حديد العشري 37000 جنيه.

سعر حديد بيانكو 35000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل 36000 جنيه.



سعر الأسمنت اليوم

أسمنت المسلح 1950 جنيها.

أسمنت النصر 1920 جنيها.

أسمنت الممتاز 1960 جنيه

أسمنت التعمير 1900 جنيها.

أسمنت المنيا 1920 جنيها.

أسمنت المصريين 1770 جنيها.

أسمنت الصعيد 1800 جنيه.

أسمنت أسيوط 1800 جنيه.

أسمنت النهضة 1820 جنيها.

أسمنت وادي النيل 1850 جنيها.

أسمنت المخصوص 1940 جنيها.

أسمنت أسوان 1780 جنيها.

أسمنت العسكري 1840 جنيها.

أسمنت سيناء 42.5 1860 جنيها.

أسمنت السويس 1940 جنيها.

أسمنت السهم 1840 جنيها.

أسمنت المعلم 1860 جنيها.

أسمنت حلوان 1930 جنيها.

أسمنت السويدي 1970 جنيها.

أسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيهات.

أسمنت الإسكندرية (الماكس) 1930 جنيها.

أسمنت العامرية عادة 1910 جنيهات.

أسمنت البرج 1900 جنيه.

أسمنت تايتان 1940 جنيها.

أسمنت الدلتا 1850 جنيها.

أسمنت المصري 1840 جنيها.

أسمنت المهندس 1900 جنيه.

أسمنت السد العالي 1780 جنيها.



سعر الطوب الأحمر اليوم



طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم 1000 طوبة 900 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم 1000 طوبة 1500 جنيه طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13سم 1000 طوبة 2200 جنيه.



وطوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1000 طوبة 1400 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 1000 طوبة 5800 جنيه طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 1000 طوبة 8000 جنيه، وطوب رملي وردي 25×12×6 سم 1000 طوبة 2760 جنيها.