لا يفوتك هذا المساء| «التعليم» تعلق على شائعات ما قبل رمضان.. و«الحياة» تعرض بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح طوال رمضان

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

الحماية المجتمعية: استحداث مركز تدريبى داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

قال العميد آسر محمد، مدير غرف القيادة المركزية بقطاع الحماية المجتمعية، إنه تم استحداث مركز تدريبي متخصص داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتم فيه تدريب الضباط والأفراد وجميع العاملين بأحدث الأطر العلمية.

https://www.dostor.org/4343965

«الحياة» تعرض بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين طوال رمضان

أعلن الإعلامي محمد شردي، عن قيام قناة "الحياة" بتقديم بث مباشر بشكل يومي لصلاة العشاء والتراويح طوال شهر رمضان من مسجد الحسين.

كما قدم "شردي" خلال حلقة برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، التهنئة للشعب المصري بمناسبة قدوم شهر رمضان، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام الشهر الفضيل.

https://www.dostor.org/4343982

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات «حياة كريمة»

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

https://www.dostor.org/4343943

رفع الغياب وإلغاء الامتحانات.. «التعليم» تعلق على شائعات ما قبل رمضان

حرصت وزارة التربية والتعليم على مواجهة ورصد العديد من الشائعات خلال الأيام الماضية وقبل ساعات من حلول شهر رمضان الذي يهل علينا فى 23 مارس الجارى.

https://www.dostor.org/4343843

«بين العامية والفصحى».. الإعلان التشويقي للإمام الشافعي يثير الجدل

أثار الإعلان التشويقي لمسلسل الإمام الشافعي للنجم خالد النبوي حالة كبيرة من التفاعل والجدل والإعجاب بين الجمهور والنقاد على حد سواء.

الإعلان أثار أيضا مجموعة من التساؤلات حول لهجة العمل والتي يتحدث فيها بعض أبطال العمل باللهجة المصرية العامية وعلمنا أن صناع العمل لجئوا لهذا كمزيد من المصداقية التاريخية خصوصا أن المصريين في وقت الإمام الشافعي كانوا يتحدثون العامية القبطية بينما يتحدث العلماء الفقهاء وأهل السياسة والغرباء عن مصر باللغة الفصحى.

https://www.dostor.org/4343971