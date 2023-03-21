الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الحماية المجتمعية: استحداث مركز تدريبى داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (فيديو)

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

قال العميد آسر محمد، مدير غرف القيادة المركزية بقطاع الحماية المجتمعية، إنه تم استحداث مركز تدريبي متخصص داخل جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يتم فيه تدريب الضباط والأفراد وجميع العاملين بأحدث الأطر العلمية.

 تعزيز القدرات الأمنية للضباط بمراكز التأهيل

وأضاف، خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة "إكسترا نيوز"، عن الافتتاح التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل في الشرقية و15 مايو وأخميم الجديدة بسوهاج، أن الهدف من ذلك هو تعزيز القدرات الأمنية لديهم خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد أيمن مقبل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في سبتمبر عام 2021 تلبي كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر سواء كانت حقوقًا مدنية أو سياسية واقتصادية أو اجتماعية، مؤكدًا أنه توجد نية حقيقية لإصلاح السجناء بمراكز التأهيل، وكذلك توجد إرادة والسجون بدأ إنشاؤها وبدأ يكون هناك تطبيق للقواعد النموذجية.

الحماية المجتمعية مركز تدريبي مراكز الإصلاح والتأهيل حقوق الانسان تدريب الضباط

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