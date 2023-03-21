هانى تمام يقدم «حواء» على قناة الناس لتغيير المفاهيم المغلوطة عن المرأة

يقدم الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، برنامج حواء على قناة الناس، خلال شهر رمضان.

وأوضح هاني تمام، خلال استضافته اليوم على شاشة الناس، أن برنامج "حواء" يتحدث عن قيمة المرأة، ورعاية الإسلام لها وكيف اهتم الإسلام بها وأعلى من شأنها، وسيتناول بعض القضايا الفقهية الخاصة بالنساء، وكيف أن الشرع خفف عن المرأة في كثير من الأحكام.

وأضاف: "ربنا خفف في كثير من أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج، على المرأة من باب التكريم والإعظام".

ولفت إلى أن البرنامج يناقش أيضًا "بعض المغالطات عن المرأة، والقضايا المفهومة فهمًا خطأ عن المرأة، ويستهدف بيان قيمتها وأهميتها ودورها في عمارة الأرض وتقوية الأسرة وبنائها، وتوضيح بعض الأحاديث النبوية التي فهم المراد منها على غير مرادها الصحيح، الرسول أكثر من كرّم المرأة، وبعض الأحكام فرضت على الرجل ولم تفرض على المرأة من باب التكريم لها.