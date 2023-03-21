انطلاقة جديدة لـ«الناس».. قائمة برامج القناة في رمضان 2023

انطلقت قبل قليل قناة الناس الفضائية في ثوبها الجديد، تمهيدا لتواجدها بقوة خلال الموسم الرمضاني القادم لتقدم باقة من أهم البرامج والمسلسلات الدينية.

وبدأت القناة في الإعلان عن الخريطة الجديدة حيث كشفت عن عرض برنامج "مصر دولة التلاوة" تقديم الإعلامي عمرو خليل الذي يستضيف فيه الدكتور علي جمعة.

ومن البرامج أيضا، يقدم الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، عبر قناة «الناس»، برنامجه الجديد «رميم»، الذى بدأ الترويج له مؤخرًا، ويتناول مسألة إصلاح النفس البشرية عبر الإيمان بالله والاستعانة به وبقدرته على تجاوز عوامل الضعف الذاتية، والتعامل مع الموافق المختلفة.

وعلى قناة «الناس»، يواصل الدكتور خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والعالم الأزهرى رمضان عبدالمعز، تقديم برنامجهما المتميز «لعلهم يفقهون»، عصر كل يوم فى رمضان، ويواصل البرنامج، الذى قدم عدة مواسم ناجحة طيلة السنوات الماضية، تقديم المعلومات الفقهية والدينية بشكل ميسر، مع تخصيص محتوى دينى يناسب الشهر الكريم.

وتقدم القناة خلال رمضان القادم برنامجا عن تلاوة القرآن لتعليم التلاوة الصحيحة للقرآن باسم "مع التلاوة".

وتقدم الدكتورة نادية عمارة برنامجها الناجح "قلوب عامرة" بالتزامن مع عرضه عبر قنوات أون وتقدم الكثير من المسائل الفقهية.

وتقدم القناة المسلسل الديني الجديد "رسالة الإمام" للنجم خالد النبوي وعدد كبير من النجوم عن سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي.

قناة الناس، قناة فضائية ضمن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تهدف إلى عرض الإسلام النقي، ونشر الفكر الوسطي، والتصدي للأفكار المتطرفة والهدامة، والمحافظة على منظومة القيم والأخلاق في المجتمع