الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بالمستشفى العام

جانب من الجوله
جانب من الجوله

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، مساء اليوم الثلاثاء مرورًا على مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، والوقوف على مدى جاهزية المستشفى في تقديم الخدمات الطبية الطارئة لمواطني مطروح والمترددين عليها.

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وتفقد وكيل صحة مطروح  الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على سير العمل وانتظامه والوقوف على مدى انضباط فريق العمل من اﻷطباء والتمريض والفنيين والتأكد من توافر اﻷدوية والمستلزمات واﻷكسجين وتوافر فصائل الدم والبلازما.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

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وحرص وكيل صحة مطروح خلال الزيارة على التواصل والتحدث مع المرضى لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك الوقوف على المشكلات والمتطلبات ومقترح الحلول .

وأشاد وكيل صحة مطروح  بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بأقسام الطوارئ، وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكافة المرضى، مشددا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى. 

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وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساعدة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة مستشفيات القطاع العلاجي لخدمة جميع المرضى على الوجه اللائق. 

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أقسام الاستقبال والطوارئ التحدث مع المرضى المرور الميداني تقديم الخدمات الصحية تقديم الخدمات الطبية صحة مطروح مديري مستشفى مطروح العام

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