الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا: بكين قد تؤدى دورًا مفيدًا لإجراء مفاوضات سلام فى النزاع الأوكرانى

أوكرانيا
أوكرانيا

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنّ الصين يمكن أن تؤدي "دورًا مفيدًا في إقناع روسيا بالموافقة بحسن نية على مفاوضات سلام" مع أوكرانيا، لافتةً إلى أنّ موسكو لا تبدو ميالة "في هذه المرحلة" إلى إنهاء الحرب.
وتزامنت المواقف الفرنسية مع اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جينبينغ في موسكو لبحث النزاع في أوكرانيا وتعزيز العلاقات "الاستراتيجية" بين بلديهما في مواجهة الدول الغربية. وقال بوتين إنه مستعد لمناقشة مبادرة صينية تهدف إلى إنهاء النزاع، على أساس وثيقة نشرتها بكين الشهر الماضي وتدعو خصوصًا إلى مفاوضات سلام.
وأشارت الخارجية الفرنسية مرة جديدة إلى أنّ بكين تؤكد في "الوثيقة الصينية المنشورة في 24 فبراير" مجددًا دعمها لسيادة الدول ووحدة أراضيها.
وقالت الخارجية الفرنسية "نأسف لأننا لا نرى في هذه المرحلة أي استعداد من جانب روسيا لوضع حد لعدوانها على أوكرانيا من خلال سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية".
وأضافت "في المقابل يواصل الرئيس الروسي التأكيد على أن روسيا ستحقق كل أهدافها الحربية".
واعتبرت الخارجية الفرنسية أن للصين دورًا تؤديه "في إقناع روسيا بقبول مفاوضات سلام بحسن نية، بهدف إعادتها إلى الاحترام الكامل لميثاق الأمم المتحدة".

وزارة الخارجية الفرنسية الخارجية الفرنسية الصين روسيا مفاوضات سلام

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