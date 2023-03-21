الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم في السلام

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على المتهمين بقتل شخص بسبب خلافات بينهم فى السلام وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بالعثور على جثة شخص فى منطقة السلام ، وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من خلال الفحص أن الجثة لشخص ملقى على الأرض وتم التحفظ على جثة المجنى عليه.

وأظهرت التحريات أن المتوفى تشاجر مع 4 متهمين وقام رجال المباحث بتفريغ الكاميرات، للوقوف على ملابسات الواقعة، التى كشفت وجود خلافات بينهم دفعتهم للتخلص من المجنى عليه وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة.

مباحث بالقاهرة قتل شخص السلام و منطقة السلام

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