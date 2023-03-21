الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في عيد الأم| صلاح ينشر صورة لوالدته.. والجمهور: «ست مصرية أصيلة»

صورة
صورة

حرص محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر على التقاط صور مع والده ووالدته تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، الأمر الذي تحدث عنه الجميع عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وانهالت التعليقات على الصورة.

وتفاعل مستخدمو مواقع السوشيال ميديا مع الصور التى نشرها اللاعب ولاقت الكثير من التعليقات والأمنيات بدوام الصحة والعافية لها، وتصدرت الصورة محركات البحث الإلكتروني وأصبحت ضمن تريندات اليوم.

وكتب أحمد حمدي من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الست المصرية الأصيلة"، وعلّق أحمد عثمان على الصورة التي جمعت لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح مع والدته قائلًا: "ماشاء لله كل سنة وست الكل بألف خير ربنا يبارك فى عمرها ويعطيها الصحة والعافية وتفرح باولادك".

ومن جهة أخرى دعا لها الكثير من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكتبت مني سالم، من جمهور السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًة: "كل سنة وانتي طيبة وبخير وصحة وسلامة يارب وربنا يبارك لك فيها محمد ويرزقك برها ودعواتنا وتفرح بأولادك ي فخر مصر والعرب ي أبو مكه".

صورة محمد صلاح رفقة والديه

 

كان محمد صلاح نشر عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" صورتين له برفقة أمه وأبيه مع وضع إيموشن قلب فوق الصورتين، حيث لم يكتف بصورة أمه فقط، لكن وضع صورة أبيه أيضًا.

صلاح محمد صلاح والدته صورة محمد صلاح رفقة والديه صورة محمد صلاح

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