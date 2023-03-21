براءة أحمد عيد عبدالملك فى قضية سب مرتضى منصور

قضت المحكمة الاقتصادية، في القضية المرفوعة من مرتضى منصور، ببراءة أحمد عيد عبدالملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيًا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف وتعدٍ وإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح الاقتصادية، في وقت سابق، قضت بتغريم أحمد عيد عبدالملك مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني في اتهامه بسب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأقام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في وقت سابق، دعوى قضائية، يتهم فيها اللاعب السابق أحمد عيد عبدالملك بالسب والقذف له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.