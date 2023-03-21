ميدو يكشف حقيقة توليه مهمة تدريب الزمالك خلفًا لفيريرا

كشف أحمد حسام ميدو، نجم كرة القدم المصرية والزمالك السابق، حقيقة ترشحه للتواجد في القلعة البيضاء كمدير فني خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد حسام ميدو، إن مجرد ترشحي لنادي الزمالك فى أي منصب، شرف كبير، وأنا مستعد للعمل فى الزمالك حتي لو عامل غرف ملابس.

وأوضح: «المسئولون فى نادي الزمالك تحدثوا معي ورشحوا لي عدة مناصب من بينها المدير الرياضي، ولكن أنا قلت للمسئولين فى النادي، أنا لست رجل المرحلة الحالية لنادي الزمالك».

وأضاف: "رشحت للمسئولين فى نادي الزمالك عددا من السير الذاتية من المديرين الرياضيين الأجانب لتولي منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، ويستطيعوا التخطيط للنادي في كل الأمور، وبالفعل أرسلت عددا كبيرا من الأسماء الذين لديهم رغبة للعمل في مصر خلال الفترة المقبلة».

ميدو: لا أستطيع القيام بمهام عمل المدير الرياضي بنادي الزمالك على أكمل وجه

وأكد ميدو أنه أبلغ مسئولى القلعة البيضاء أنه لا يستطيع العمل فى منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء.

وأوضح ميدو: «تم تكليفي من قبل فى عدة مناصب داخل نادي الزمالك، والحمد لله أرى دائما أني قدمت مستوى جيدا في كل عمل تم تكليفي به».

وأضاف: «لكن عندما تم عرض على منصب المدير الرياضي لنادي الزمالك، أنا لا أستطيع القيام به على أكمل وجه لذلك».

وتابع: «الزمالك يحتاج مديرا رياضيا أجنبيا يخطط لكل الأمور داخل النادي، أنا أحب أن أتواجد فى نادي الزمالك ولكن أنا بشكل دائم أفضل مصلحة النادي فى المقام الأول».

وأكمل: «الأسماء التى رشحتها لنادي الزمالك أصحاب خبرات كبيرة وبالفعل نجحوا مع أندية، ودور المدير الرياضي عمل تقييم كامل للنادي من حيث كل شىء حتي عقود اللاعبين ثم خطة طويلة للنجاح».

وقرر مسئولو القلعة البيضاء الإطاحة بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق، بسبب سوء النتائج، والتي كان آخرها الخسارة من شباب بلوزداد بهدفين دون رد، ووداع بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب مواجهة شباب بلوزداد، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفريق الجزائري بهدفين نظيفين.