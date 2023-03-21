تحتفل الكنيسة بذكراه اليوم.. القمص القديس بيشوي كامل في سطور

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى رحيل أحدث قديسي الكنيسة المعترف بهم وهو القديس القمص بيشوي كامل، راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بسبورتنج بالإسكندرية.

وفي سياق ذلك نستعرض أبرز المحطات عن حياته:

ولد باسم سامي كامل اسحق أسعد.

مواليد 6 ديسمبر 1931 م.

ولد في دمنهور محافظة البحيرة

حصل على بكالوريوس علوم (قسم جيولوجيا) من جامعة الإسكندرية سنة 1951 بتقدير جيد.

التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952 بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول على دفعته.

عمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين بالإسكندرية.

حصل على ليسانس آداب - فلسفة - سنة 1954

التحق بالكلية الإكليريكية بالإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية سنة 1956، وكان الأول على دفعته.

عين معيدا بمعهد التربية العالي بالإسكندرية سنة 1957 وهو معهد تابع لوزارة التربية والتعليم.

التحق بكلية التربية بالقاهرة سنة 1958 وحصل على دبلوم التخصص في علم النفس في أكتوبر سنة 1959.

سيم قسا الأربعاء 2 ديسمبر عام 1959 م.

ترقى قمصا في 4 نوفمبر 1969 م.

ورحل في 21 مارس 1979 م.

وبهذه المناسبة أعلنت الكنيسة عن إصدار كتاب تحت شعار «أبونا بيشوي كامل والحياة الإنجيلية» وهو أحدث إصدارات القمص تادرس يعقوب ملطي الصديق والشريك في الخدمة للقمص بيشوي كامل وبرفقتهما القمص الراحل لوقا سيداروس، واعترفت الكنيسة القبطية بقداسة القمص بيشوي كامل في أحدث دور انعقاد المجمع المقدس.

وقالت الكنيسة إنه يباع في مكتبة كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية بسعر أقل من سعر التكلفة في إطار العمل الخدمي يبلغ 10 جنيهات فقط بمناسبة احتفالات الكنيسة بذكرى الرحيل.