الثلاثاء 21 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.  

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديًا للبشرية كلها.  

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس السيسي بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية، في مشارق الأرض ومغاربها، بالخير والسلام والاستقرار.

رئيس الوزراء الرئيس السيسي شهر رمضان المعظم الدكتور مصطفى مدبولي أعضاء الحكومة التمنيات القلبية

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