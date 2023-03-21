رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الإصابات والطوارئ

تفقد الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، مستشفى الجامعى الجديد للإصابات والطوارئ، وذلك لاطمئنانه على متابعة سير العمل والوقوف على ما تم إنجازه واتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لبدء العمل بالأقسام الداخلية والعمليات والاطمئنان على منظومة الحماية المدنية.

رافقه خلال الجولة الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزى، مديرها التنفيذى، والدكتور أسامة فاروق، المدير التنفيذى لمستشفى الإصابات، والدكتور محمد الشرقاوى، رئيس قسم جراحة العظام وعلاج الكسور، والدكتور محمد عبدالحميد، والدكتور ياسر إمام نائبا مدير المستشفى، والدكتور محمد حلمى، المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

وشدد رئيس الجامعة، خلال جولته التفقدية، على ضرورة اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء المرحلة الثانية، وذلك بعد افتتاح العيادات الخارجية لقسم العظام ضمن المرحلة الأولى من تشغيل مستشفى الإصابات الجامعي الجديد العام الماضى، وكذلك نقل الأقسام الطبية المتخصصة، وذلك من أجل تخفيف العبء عن المستشفى الرئيسى فى ظل كثافة أعداد المترددين عليه من مختلف محافظات الصعيد، مشيدًا بالدعم الذى توليه الدولة من أجل إنهاء تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ والعمل بكامل طاقته، والذى يعد أكبر مستشفى على مستوى الجمهورية متخصص فى هذا المجال، والذى حظت بدعم كبير من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عقب تفقده المشروع وتكاتف جهود مختلف الوزارات المعنية، وذلك لتوفير التمويل المالى اللازم لبدء تشغيل المستشفى فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير ما يلزم من أجل تطوير محافظات الصعيد وتحسين كل الخدمات المقدمة لمواطنيها.

وأوضح الدكتور علاء عطية، أن جولة رئيس الجامعة تضمنت تفقد الأدوار الثلاثة الداخلية بالمستشفى، إلى جانب الطابق المخصص لغرف العمليات والمزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة في إجراء أكثر العمليات الجراحية دقة وتعقيدًا، وكذلك العنايات المركزة، وكذلك متابعة سير العمل بمحيط المستشفى ومعاينة الأماكن المخصصة للدخول والخروج وحركة سير السيارات والأماكن التى تم اختيارها لتركيب الغلايات وخزانات المياه، إلى جانب تفقد الدور السفلى والمخصص لاستيعاب المغسلة والمشرحة وشبكة التعقيم المركزي.

وأكد الدكتور إيهاب فوزى، أن مستشفى الإصابات الجامعى الجديد يُعد مشروعًا قوميًا ضخمًا مقام على مساحة 5500 متر مربع، والتى من المقرر أن يُحدث طفرة طبية فى مستوى الخدمة الطبية المقدمة لإنقاذ وعلاج ضحايا الإصابات وحوادث الطرق في محافظات الوجه القبلى.

وأشار الدكتور أسامة فاروق، إلى أن مستشفى الإصابات بالكامل يعمل وفق نظام عمل مميكن وعلى نحو متكامل وفق أحدث النظم الطبية المطبقة فى هذا المجال، ومعايير مكافحة العدوى، مضيفًا أن مرحلة التشغيل الأولى شهدت افتتاح العيادات الخارجية لقسم العظام والتى تشغل الطابق الأول من مستشفى الإصابات، والمجهزة بالكامل بكل الإمكانيات المطلوبة وكل الأشعة التشخيصية والمقطعية والمعامل لخدمة المرضى المترددين عليها.

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